By Vimlesh Kumar
PUBLISHED Sept 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
भारत को सबसे ज्यादा एशिया कप किस कप्तान ने जिताए हैं?
एशिया कप की शुरुआत साल 1984 में हुई थी। तब से लेकर अब तक इसके 16 संस्करण हो चुके हैं। साल 2025 का एशिया कप 17वां संस्करण है। 16 में से भारत ने 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है।
एशिया कप
भारत के किस कप्तान ने सबसे ज्यादा बार एशिया कप का खिताब टीम को दिलाया है, आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
एशिया कप में सबसे सफल भारतीय कप्तान
अब तक भारत को 5 कप्तानों ने एशिया कप का खिताब दिलाया है।
5 कप्तानों ने दिलाया है एशिया कप
Pic Credit: Social Media
भारत को साल 1984 में पहली बार एशिया कप का खिताब सुनील गावस्कर ने दिलाया था। तब भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराया था।
पहली बार 1984 में जीता था भारत
Pic Credit: Social Media
भारत को साल 1988 में एशिया कप के तीसरे संस्करण में दिलीप वेंगसरकर की कप्तानी में एशिया कप में जीत मिली थी। इस तरह सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर ने भारत को 1-1 बार एशिया कप का खिताब दिलाया है।
दिलीप वेंगसरकर ने 1988 में जिताया
Pic Credit: Social Media
वहीं, मोहम्मद अजहरुद्दीन, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा भारत के तीन ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने दो-दो बार एशिया कप का खिताब टीम को दिलाया है।
3 कप्तानों ने दो बार बनाया चैंपियन
Pic Credit: Social Media
मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 1990-91 और 1995 में बैक-टू-बैक एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था।
मोहम्मद अजहरूद्दीन
Pic Credit: Social Media
1995 के बाद भारतीय टीम को लंबे समय तक एशिया कप में जीत नहीं मिली। अगले चार संस्करणों में टीम खिताब नहीं जीत सकी। आखिरकार यह इंतजार साल 2010 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खत्म हुआ।
महेंद्र सिंह धोनी
Pic Credit: Social Media
धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2010 और 2016 का एशिया कप अपने नाम किया। गौरतलब है कि 2016 का एशिया कप पहली बार टी-20 फॉर्मेट में खेला गया था।
2010 और 2016
Pic Credit: Social Media
धोनी के बाद भारत ने एशिया कप का खिताब रोहित शर्मा की कप्तानी में साल 2018 में जीता। रोहित ने साल 2023 में भी एशिया कप का खिताब भारतीय टीम को दिलाया।
रोहित शर्मा (2018 और 2023)
Video Credit: Social Media
टेस्ट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज
Click Here