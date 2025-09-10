By Dheeraj Pal
किस नस्ल की मुर्गियां देती हैं नीला अंडा, जानें रोचक बातें

ज्यादातर आपने मुर्गियों के सफेद या भूरे रंग के अंडे देखें होंगे। हालांकि मुर्गियों की एक प्रजाति काले रंग का अंडा भी देती हैं।

मुर्गियोंं की प्रजाति

लेकिन क्या आपन नीले रंग का अंडा देखा है? दुनिया में कुछ खास नस्ल की मुर्गियां नीले अंडे देती है। चलिए इन मुर्गियों के बारे में जानते हैं। 

नीले रंग का अंडा

नीले अंडे देने वाली मुर्गी का नाम अरौकाना है। यह नस्‍ल चिली में पाई जाती है।

नस्ल

इन मुर्गियों की खासियत है कि इनके कानों पर भी पंख होते हैं और उनकी पूछ नहीं होती।

खासियत

यह मुर्गियां नीले के अलावा हरे रंग के अंडे भी देती हैं।

अन्य रंग के अंडे

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो 1914 में स्पेन के पक्षी वैज्ञानिक साल्वाडोर कैस्टेल ने इस नस्ल को पहली बार चिल्ली के अरौकाना इलाके में देखा था।

इस नस्ल की खोज

इसी वजह से इसका नाम अरौकाना पड़ा। इसके अलावा भी कुछ और मूर्गियों की नस्ले हैं जो नीले रंग के अंडे देती हैं।

नाम पड़ने की वजह

इनमें अमेर‍िका में पाई जाने वाली अमेरौकाना नस्‍ल भी नीले अंडे देती है। इसके अलावा ईस्टर एगर नाम की नस्‍ल भी नीले अंडे देती है।

ये मुर्गियां देती हैं नीले अंडे

वैज्ञानिकों का मानना है कि इन अंडों का रंग एक रेट्रोवायरस की वजह से बदल जाता है। हालांकि अंडों की गुणवत्ता या खाने की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता।

नीले रंग की वजह

हाल ही में कर्नाटक के दावणगेरे जिले में एक किसान की मुर्गी ने नीला अंडा दिया, जिसने सबको चौंका दिया था। 

भारत में दिखा ये अंडा

