By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 09, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

सचिन तेंदुलकर को सबसे ज्यादा बार किस गेंदबाज ने आउट किया है?

सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है।

क्रिकेट के भगवान

Pic Credit: Social Media

उनके नाम 100 शतकों का रिकॉर्ड भी है।

शतकों का शतक

Pic Credit: Social Media

सचिन दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं।

200 टेस्ट मैच

Pic Credit: Social Media

सचिन तेंदुलकर को आउट करना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ा मुश्किल काम होता था।

आउट करना मुश्किल काम 

Pic Credit: Social Media

सचिन का विकेट कोई भी गेंदबाज लेता था तो यह उनके करियर का सबसे बड़ा पल होता था।

गेंदबाज के लिए बड़ा पल

Pic Credit: Social Media

अब कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि सचिन तेंदुलकर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार किस गेंदबाज ने आउट किया है। आइए जानते हैं।

किसने सबसे ज्यादा बार किया आउट

Pic Credit: Social Media

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने सचिन तेंदुलकर को सबसे ज्यादा बार इंटरनेशनल करियर में आउट किया है।

ब्रेट ली के नाम यह रिकॉर्ड

Pic Credit: Social Media

ब्रेट ली ने सचिन को 14 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में पवेलियन की राह दिखाई है। सचिन को सबसे ज्यादा बार आउट करने के मामले में मुथैया मुरलीधरन दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 13 बार सचिन तेंदुलकर को पवेलियन की राह दिखाई है।

14 बार भेजा पवेलियन

Pic Credit: Social Media

भूल तो नहीं गए आप, ये हैं ODI में दोहरा शतक जड़ने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज

 Click Here