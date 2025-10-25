By Mohit
PUBLISHED Oct 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
ये हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की वाइफ
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी शादीशुदा भी हैं। आज हम आपको ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों की वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि बला की खूबसूरत हैं।
शादीशुदा हैं
Source: Insta
विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड की वाइफ का नाम जेसिका हेड है। जेसिका पेशे से मॉडल हैं।
हेड की वाइफ
Source: Insta
जेसिका और ट्रेविस ने साल 2023 में शादी कर ली थी। शादी से पहले दोनों काफी समय तक लिव इन रिलेशनशिप में थे।
2023 में शादी
Source: Insta
मैथ्यू शॉर्ट भी शादीशुदा हैं और वाइफ इंटरनेशनल स्विमर हैं जिनका नाम मैडी विल्सन हैं। कपल का एक बच्चा भी है।
शॉर्ट की वाइफ
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श की वाइफ का नाम ग्रेटा मैक है। इस कपल ने साल 2023 में शादी कर ली थी।
मार्श की वाइफ
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्टार गेंदबाज नाथन एलिस की वाइफ कोनी एडवर्ड्स है। कोनी खूबसूरती के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
एलिस की वाइफ
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जोश हेजलवुड ने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट चेरिना मर्फी क्रिश्चियन से शादी की है।
हेजलवुड की वाइफ
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जंपा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड हेरियत पाल्मर से साल 2021 में शादी की थी।
जंपा की वाइफ
Source: Insta
स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की वाइफ का नाम एलिसा हीली है। एलिसा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तान हैं।
मिचेल की वाइफ
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स कैरी की वाइफ एलोइस हैं। इस कपल के दो बच्चे भी हैं।
कैरी की वाइफ
Source: Insta
हार्दिक पांड्या की GF की फिटनेस पर हार बैठेंगे दिल!
Click Here