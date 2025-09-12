By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 12, 2025
भारत के अलावा और कौन सी टीमों ने जीता है एशिया कप और कितनी बार?
एशिया कप का 17वां संस्करण खेला जा रहा है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा।
एशिया कप
एशिया कप के शुरू के होने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि अब तक किन टीमों ने यह खिताब अपने नाम किया है।
कितनी टीमों ने जीता है एशिया कप
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी टीमों ने कब-कब खिताब अपने नाम किया है और भारत ने एशिया कप कुल कितनी बार जीता है।
जानिए ये बातें
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक सिर्फ तीन टीमों ने ही एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। ये टीमें भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान हैं।
तीन टीमों ने जीता है एशिया कप का खिताब
भारत ने 8 बार एशिया कप जीता है। वहीं, श्रीलंका ने 6 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है।
भारत 8 और श्रीलंका 6 बार जीता है टाइटल
भारत और श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान की टीम ने भी एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। इस टीम ने दो बार एशिया कप जीता है।
पाकिस्तान को 2 बार मिली है सफलता
भारत ने 1984, 1988, 1990–91, 1995, 2010, 2016, 2018, और 2023 में एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है।
भारत ने इन संस्करणों में हासिल की है जीत
मोहम्मद अजहरुद्दीन, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा ने भारत को 2-2 एशिया कप जिताए हैं, वहीं सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर ने एक-एक।
भारत को एशिया कप जिताने वाले कप्तान
श्रीलंका की टीम ने 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 और 2022 में एशिया कप का खिताब जीता है।
श्रीलंका ने इन संस्करणों में हासिल की जीत
वहीं, पाकिस्तान ने साल 2000 और 2012 में एशिया कप जीतने में सफलता हासिल की थी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी टीमें अभी तक एशिया कप नहीं जीत सकी हैं।
पाकिस्तान ने इन सालों में जीता खिताब
