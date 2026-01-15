By Dheeraj Pal
कौन से वो 5 'महादान' है जिन्हें करने से बदल जाएगा भाग्य?
हिंदू शास्त्रों में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इसे पुण्य का कार्य माना जाता है।
पुण्य कार्य
कहा जाता है कि दान पुण्य करने से मनुष्य अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति भी पा सकता है।
पापों से मुक्ति
वहीं दान से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में आज हम 5 दान के बारे में, जानेंगे जिन्हें महादान भी कहा जाता है।
महादान
गाय के दान को महादान की संज्ञा दी गई है। कहा जाता है कि गाय का दान करने वाला मनुष्य सीधे स्वर्ग को जाता है।
गाय का दान
विद्या का दान भी महादान कहलाता है। इससे हमेशा भगवान की दया बनी रहती है।
विद्या का दान
भूमि दान
भूमि दान को भी शास्त्रों में महादान बताया गया है। अक्सर लोग अस्पताल बनवाने, स्कूल बनवाने, मंदिर बनवाने और स्कूल बनवाने के लिए भूमि का दान करते थे।
शरीर के अंगों का दान
शरीर के अंगों का दान महादान कहलाता है। इससे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। साथ ही हर मनोकामना पूरी होती है।
अन्य दान
महादान में तिल, लोहा, सोना, कपास, लवण, सप्तधान्य भी शामिल हैं।
लोहा
लोहा के देवता महाभैरव और कपास के देवता वनस्पति हैं।
