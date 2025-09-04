By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
घर में इन जनवरों को पालना है आसान
आजकल लोग घरों में जानवर पालने के शौक रखते हैं। अब सिर्फ कुत्ता ही नहीं बल्कि कई अलग जानवरों को भी लोग पाल रहे हैं।
पेट्स के शौकीन
अगर आप भी पेट रखना चाह रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या पालें। तो हम आपको थोड़ी मदद कर सकते हैं।
कौन से जानवर
हम आपको कुछ पेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो भारत में होम फ्रेंडली होंगे और इन्हें पालने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी।
होम फ्रेंडली पेट्स
कुत्ते कई ब्रीड के आते हैं। आप बड़ी ब्रीड के बजाय छोटी ब्रीड वाले कुत्ते को घर में पाल सकते हैं।
कुत्ता
बिल्ली भी आजकल छोटी और प्यारी ब्रीड वाली खूब आ रही है। आप बिल्ली भी घर में पाल सकते हैं।
बिल्ली
तोता
घर में तोता भी पाला जा सकता है। तोता अगर देसी होगा, तो वो बोलना भी सीख लेगा।
खरगोश
अगर आपके घर में जगह है, तो खरगोश भी पाल सकते हैं। खरगोश क्यूट होते हैं और ज्यादा गंदगी नहीं करते।
सफेद कबूतर
कई लोग सफेद कबूतर भी घरों में पालते हैं। सफेद कबूतर पालना शुभ भी होता है और ये आसानी से पल जाते हैं।
मछली
घर की सजावट में चार चांद लगाने के लिए आप फिश टैंक रख सकते हैं। इसमें कई रंगीन मछलियां रखें।
कछुआ
फिश टैंक में आप कछुआ भी रख सकते हैं। कछुआ पालना भी अच्छा होता है और ये शांत रहते हैं।
इन बातों के लिए कभी न बोलें 'सॉरी'
Click Here