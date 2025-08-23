By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
शादी के बाद हनीमून मनाने कहां जाएंगे रिंकू सिंह और प्रिया सरोज?
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है।
रिंकू सिंह का इंटरव्यू
Pic Credit: Social Media
इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में भी बात की है। उनकी फ्यूचर वाइफ प्रिया सरोज से पहली बार संपर्क कैसे हुआ इसके बारे में भी बताया है।
लव लाइफ के बारे में की बात
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह न्यूज 24 को दिए अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी और प्रिया सरोज की दोस्ती साल 2022 में हुई थी।
साल 2022 में हुई थी दोस्ती
Pic Credit: Social Media
2022 के आईपीएल सीजन में ही रिंकू सिंह के फैन फेज पर किसी ने प्रिया सरोज की तस्वीर साझा की थी।
देखी थी प्रिया की तस्वीर
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह को तस्वीर में प्रिया बहुत पसंद आईं। हिम्मत करके रिंकू ने प्रिया को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया।
रिंकू ने किया इंस्टा पर मैसेज
Pic Credit: Social Media
फिर क्या था, आगे बातें होने लगीं। मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और फिर दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे।
होने लगीं बातें
Pic Credit: Social Media
रिंकू और प्रिया सरोज ने 2025 के जून महीने में सगाई की है। रिंकू सिंह ने बताया है कि इसी साल नवंबर तक उनकी शादी हो सकती है।
जून 2025 में की सगाई
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह ने यह भी बताया कि शादी के बाद हनीमून के लिए कहां जाएंगे।
हनीमून के लिए कहां जाएंगे?
Pic Credit: Social Media
उन्होंने कहा कि प्रिया का मन स्विट्जरलैंड जाने का है, जबकि उनका मन नॉर्वे का है। रिंकू सिंह ने यह भी बताया कि अब स्विट्जरलैंड ही जाएंगे।
स्विट्जरलैंड
Pic Credit: Social Media
राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी: इंस्टाग्राम पर किसे ज्यादा फॉलो करते हैं लोग?
Click Here