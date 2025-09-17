By Dheeraj Pal
दुनिया का सबसे बड़ा किंग कोबरा कहां पकड़ा गया था?
धरती पर सांप एक ऐसा जीव है जो खतरनाक भी है और जहरीला भी है। हालांकि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं।
जहरीला जीव
सबसे जहरीले सांपों की बात करें, इसमें किंग कोबरा का नाम शामिल है।
किंग कोबरा
किंग कोबरा काफी विशाल भी होता है। साथ ही यह इतना जहरीला होता है कि इसके काटने के बाद इंसानों की मौत तक हो जाए।
काटने पर हो जाती मौत!
इतना ही नहीं किंग कोबरा जब किसी को काटता है, तो ज्यादा मात्रा में जहर इंजेक्ट करता है। हालांकि ये आमतौर पर कम आक्रामक होता है।
जहर इंजेक्ट
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा किंग कोबरा कहां पाया गया था? चलिए जानते हैं।
सबसे बड़ा किंग कोबरा
दुनिया का सबसे बड़ा किंग कोबरा 1937 में मलेशिया में पाया गया था।
मलेशिया
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इस मलेशियन किंग कोबरा की लंबाई 19.2 फीट थी।
कोबरा की लंबाई
यह सांप दुनिया का सबसे विषैला सांप में से है। वैसे भी मलेशियन किंग कोबरा पूरी दुनिया भर में फेमस है।
फेमस सांप
किंग कोबरा भारत, दक्षिणी चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है।
कहां पाए जाते हैं
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मलेशियन किंग कोबरा 18 फीट लंबा था।
हाल ही में मिला 18 फीट लंबा कोबरा
