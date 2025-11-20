दुनिया का पहला टॉयलेट कहां बना था?

By Dheeraj Pal
वैसे दुनिया का पहला टॉयलेट लगभग 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में बनाया गया था।
इस सभ्यता में शौचालयों के साथ नालियों का भी निर्माण किया गया था, जो मल-निकासी की व्यवस्था दर्शाता है।
इतना ही नहीं प्राचीन मिस्त्र और मेसोपोटामिया में भी इनटर्नल पिट टॉयलेट्स के अवशेष मिले हैं।
चीन में 2400 साल पुराना फ्लश टॉयलेट खोजा गया है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना टॉयलेट माना जा सकता है।
यूरोप में 11वीं शताब्दी से पहले तक शौचालयों की व्यवस्था नहीं हुई थी।
ऐसे में लोग सड़कों पर ही मल फेंक देते थे और खुले में शौच करते थे।
इससे वहां की सड़कों पर हमेशा बदबू फैली रहती थी।
लेकिन विक्टोरिया युग में वहां लकड़ी के चैंबर पॉट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ।
यह पोटेबल पॉट था जिसे बेडरूम में रखा जाता था। इसका इस्तेमाल करने के बाद मल को साफ किया जाता था।
फ्लश टॉयलेट का डिजाइन 1596 में बना लेकिन स्कॉटिश मैकेनिक एलेक्जेंडर क्यूमिंग का 1775 में बनाया गया फ्लश डिजाइन आज तक इस्तेमाल होता है।
