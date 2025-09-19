By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 19, 2025
दुनिया में सबसे पहले यहां उगाया गया था कटहल, जानिए रोचक इतिहास
कटहल को दुनिया का सबसे बड़ा फल कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह सबसे पहले कहां उगाया गया था? आइए जानें कटहल से जुड़ा रोचक इतिहास।
कटहल
कटहल (आर्टोकार्पस हेटरोफिलस) सबसे पहले भारत के दक्षिण-पश्चिमी घाट (वेस्टर्न घाट्स) में उगाया गया था। यहां की वर्षा वनों में ही कटहल का जन्म हुआ।
कटहल का मूल स्थान
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कटहल का इतिहास 5000 सालों से भी पुराना है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि दक्षिण भारत में कटहल को हजारों साल पहले उगया था। यह फिग और मलबेरी परिवार का सदस्य है।
पुराना इतिहास
कटहल का नाम मलयालम भाषा के 'चक्का' से आया। पुर्तगालियों ने इसे 'जाका' कहा, जो 1499 में कालीकट पहुंचने पर मिला। बाद में अंग्रेजों ने 'जैकफ्रूट' नाम दिया।
कटहल का नाम
कटहल दुनिया का सबसे बड़ा वृक्षीय फल है। एक कटहल 50 किलो से अधिक वजन वाला हो सकता है। आकार की बात करें, तो यह 90 सेमी लंबा और 50 सेमी चौड़ा हो सकता है।
कटहल का आकार और वजन
कटहल का पेड़ सदाबहार होता है, जिसकी ऊंचाई 9-21 मीटर तक होती है। इसमें बुट्रेस जड़ें होती हैं। फूल तने और डालियों पर लगते हैं, जो इसे अनोखा बनाता है।
पेड़ की विशेषताएं
दक्षिण भारत से शुरू होकर कटहल दक्षिण-पूर्व एशिया (थाईलैंड, मलेशिया), अफ्रीका और अमेरिका पहुंचा। ब्रिटिश काल में इसे भोजन के रूप में फैलाया गया।
भारत से विश्व तक
भारत और बांग्लादेश में कटहल सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह छाया, भोजन और लकड़ी का स्रोत है। प्राचीन काल में अकाल से बचाव के लिए इस्तेमाल होता था।
सांस्कृतिक महत्व
कटहल विटामिन, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है। कच्चा सब्जी के रूप में, पका मीठा फल। बीज चेस्टनट की तरह रोस्ट करके खाए जाते हैं।
कटहल के पोषण गुण
जलवायु परिवर्तन में कटहल का महत्व बढ़ रहा है। भारत के वेस्टर्न घाट्स से शुरू कटहल का सफर आज भी जारी है।
आधुनिक महत्व और निष्कर्ष
