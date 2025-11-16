By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 16, 2025
मार्गशीर्ष अमावस्या पर कहां-कहां दीपक जलाना चाहिए?
मार्गशीर्ष मास चल रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माह भी है। इस माह में पड़ने वाली अमावस्या का खास महत्व है।
मार्गशीर्ष माह
इस साल अगहन मास की अमावस्या 20 नवंबर के दिन मनाई जाएगी।
कब है अमावस्या
इस दिन दीपक जलाने का भी विधान है। चलिए जानते हैं कि इस दिन कहां-कहां दीपक जलाना चाहिए।
कहां जलाएं दीपक
इस दिन शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाने से पितृ दोष शांत होता है।
पीपल के पास दीपक
मान्यता है कि पीपल में सभी देवी-देवताओं और पितरों का वास होता है। ऐसा करने से परिवार में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही जीवन का अंधकार दूर होता है।
देवताओं का वास
मुख्य द्वार पर दीपक
इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी के दो दीपक जलाएं। दीपक लगाते समय मन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें।
मंदिर में दीपक
मार्गशीर्ष अमावस्या पर घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने तुलसी की मंजरी डालकर एक दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से जीवन में खुशहाली आती है।
शनि देव के पास दीपक
इस दिन सूर्यास्त के बाद शनि से जुड़ी मुश्किलें दूर करने के लिए शनि देव को समर्पित तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं।
नदी के पास दीपक
इस दिन पवित्र नदी के पास आटे का दीपक बनाकर उसमें घी या तेल डालकर प्रवाहित करें। इससे भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
