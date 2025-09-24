By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहां है?
झील भूमि से घिरी एक बड़ी और स्थिर जल राशि होती है। इससे स्थानीय जलवायु सुहावनी होती है।
जलवायु पर असर
साथ ही झील बाढ़ की आशंका को भी कम करती है।
बाढ़ की आशंका
दुनियाभर में कई झीलें हैं, लेकिन एक ऐसी झील है जिसका पानी हमेशा ताजा होता है।
ताजे पानी की झील
दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सतह क्षेत्र के हिसाब से सुपीरियर झील है।
सुपीरियर झील
लेक सुपीरियर झील भी दुनिया की सबसे लंबी झील की लिस्ट में शुमार है।
सबसे लंबी झील
यह झील अमेरिका से लेकर कनाडा के बॉर्डर फैली हुई है।
फैलाव
इस झील का क्षेत्रफल 82414 वर्ग किलोमीटर है।
क्षेत्रफल
इसके साथ ही लेक सुपीरियर झील की लंबाई 616 किलोमीटर और गहराई 406 मीटर है।
लंबाई और गहराई
इस झील का निर्माण करीब 14000 साल पहले महाद्वीपीय बर्फ की चादर के पीछे हटने से हुआ था।
कैसे हुआ था निर्माण
इस झील को लोग दूर-दूर से देखने आते हैं। साथ ही यह झील सबसे सुंदर झीलों में से एक है।
सुंदर झील
शेफ क्यों पहनते हैं सफेद टोपी, जानें दिलचस्प बातें
Click Here