दुनिया का सबसे बड़ा जिला कहां है?
भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 45674 वर्ग किमी है।
भारत का सबसे बड़ा जिला
यानि हरियाणा, केरल, गोवा जैसे राज्य इससे छोटे हैं तो केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली, पुडुचेरी,चंडीगढ़, लक्षदीव और अंडमान-निकोबार से भी ये बड़ा है।
तुलना
लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। चलिए इस बारे में जानते हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा जिला
दुनिया का सबसे बड़ा जिला चीन में है। इसका नाम छोतान या खोतान (Chotan)कहते हैं।
छोतान
ये एरिया में ब्रिटेन से बड़ा है और अगर भारत से तुलना करें तो महाराष्ट्र से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। यह चीन के शिनजियांग प्रांत में स्थित है।
शिनजियांग प्रांत में स्थित
इसका क्षेत्रफल लगभग 267870 वर्ग किलोमीटर है। यह यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ा है। चीन में काउंटी जिला के बराबर होते हैं।
क्षेत्रफल
हालिया आंकड़ों के अनुसार, चीन में करीब 1300 से 1400 काउंटियां (जिले) हैं। हालांकि ये संख्या समय-समय पर बदलती रहती है।
कितने काउंटी
जिले (काउंटी) का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी एक नहीं दो समकक्ष लोग होते हैं। काउंटी पार्टी सचिव होता है। ये जिले का वास्तविक सबसे शक्तिशाली अधिकारी होता है।
अधिकारी
दुनिया के सबसे छोटे जिले की। दुनिया का सबसे छोटा जिला मालदीव की राजधानी माले का नाम आता है।
सबसे छोटा जिला
माले का क्षेत्रफल करीब 1.7 वर्ग किलोमीटर है।
क्षेत्रफल
