By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
भारत का सबसे लंबा हाईवे कहां है?
भारत में सड़कों का विशाल जाल बिछा है, जो देश के कोने-कोने को आपस में जोड़ता है।
सड़कों का जाल
भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। जिसकी कुल लंबाई लगभग 62.16 किलोमीटर तक फैली हुई है।
सड़क नेटवर्क
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है। चलिए इसके बारे में जानते हैं।
सबसे लंबा हाईवे
राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा हाईवे NH 44 है, जिसकी लंबाई करीब 4112 किलोमीटर है। इस हाईवे को पहले NH-7 के नाम से भी भी जाना जाता था।
NH-44
इसे सात राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरी तरह या आंशिक रूप से जोड़कर बनाया गया है। जिसमें NH-1, NH-1A, NH-2, NH-3, NH-75, NH-26 और NH-75 शामिल है।
आंशिक रूप
छोर
राष्ट्रीय राजमार्ग 44 देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है।
कहां से कहां तक
यह हाईवे जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है।
शहरों के नाम
एनएच-44 पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है।
30 प्रमुख शहर
यह लगभग 30 प्रमुख शहरों से होते हुए गुजरता है।
साथ ही इस हाईवे द्वारा पहाड़ियां, जंगल, मैदानी इलाकें और तटीय क्षेत्र, सब छुए जाते हैं।
हाईवे की खासियत
ये हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित देश
Click Here