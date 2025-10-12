By Vimlesh Kumar Bhurtiya
भारत में सबसे ज्यादा बादाम का उत्पादन कहां होता है?
बादाम सेहत के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।
रोजाना बादाम का सेवन करने से याददाश्त तेज होने के साथ शरीर एनर्जेटिक बना रहता है।
बादाम के तमाम फायदों को देखते हुए ज्यादातर लोग रोजाना इसका सेवन करते हैं।
बादाम के फायदों को तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या ये जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बादाम का उत्पादन कहां होता है।
अगर आपको नहीं पता है कि भारत में बादाम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
भारत में सर्वाधिक बादाम का उत्पादन जम्मू-कश्मीर में होता है।
भारत के कुल बादाम उत्पादन का 91.26 फीसदी जम्मू-कश्मीर में उत्पादित किया जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बादाम उगाया जाता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर की तुलना में इन राज्यों का उत्पादन बहुत कम है।
जम्मू-कश्मीर में जितना बादाम उगाया जाता है, उसकी ज्यादातर सप्लाई देश के अंदर ही की जाती है।
