भारत में सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ती है?

December 04, 2025
ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ती है।
इस बार मौसम वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार ला नीना के आने की संभावना जताई जा रही है।
इसी वजह से इस बार खासकर उत्तर भारत के हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़े की आशंका है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। चलिए इस बारे में जानते हैं।
भारत में सबसे ज्यादा ठंड लद्दाख के द्रास में पड़ती है।
यहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 10800 फीट है।
द्रास को दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में जाना जाता है।
द्रास कारगिल जिले में आता है, जो जोजी ला दर्रे और कारगिल शहर के बीच एक हिल स्टेशन है।
इसके अलावा लद्दाख के ही सियाचिन ग्लेशियर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है।
यहां का तापमान भी -50 डिग्र गिर जाता है। सियाचिन हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में एक ग्लेशियर है।
