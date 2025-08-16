By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 16, 2025
ODI में विराट कोहली के मुकाबले कहां टिकते हैं रोहित शर्मा?
रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी हैं।
रोहित और विराट
Pic Credit: Social Media
ये दोनों टेस्ट और टी-20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे खेल रहे हैं। वनडे में दोनों की तुलना भी होती है।
वनडे क्रिकेट में एक्टिव
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के मुकाबले कहां टिकते हैं।
रोहित शर्मा कोहली के मुकाबले कहां?
Pic Credit: Social Media
सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। कोहली ने अपने करियर में अब तक 302 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 290 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
विराट कोहली ने खेले हैं इतने वनडे मैच
Pic Credit: Social Media
इन 290 पारियों में कोहली ने 57.88 की औसत और 93.35 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 14181 रन बनाए हैं।
बनाए हैं इतने रन
Pic Credit: Social Media
इस दौरान कोहली ने अपने वनडे करियर में कुल 51 शतक और 74 अर्धशतक लगाए हैं।
शतक और अर्धशतक
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने अब तक 273 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 265 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
रोहित शर्मा के कुल वनडे मैच
Video Credit: Social Media
इन 265 पारियों में रोहित ने 48.77 की औसत और 92.81 की स्ट्राइक रेट के साथ 11168 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 32 शतक और 58 अर्धशतक लगाए हैं।
रन, शतक और अर्धशतक
Pic Credit: Social Media
इस तरह स्पष्ट है कि रोहित शर्मा विराट कोहली से तकरीबन 3013 रन पीछे हैं। हालांकि, रोहित ने विराट से कम पारियां और मैच खेले हैं।
विराट कोहली से इतना पीछे
Pic Credit: Social Media
