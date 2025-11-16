By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
हवाई जहाज के वॉशरूम में फ्लश करने के बाद वेस्ट कहां जाता है?
हवाई जहाज में टॉयलेट फ्लश करते ही सब कुछ गायब हो जाता है। कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या वेस्ट आसामान से नीचे गिर जाता है। आइए जानें इसके बारे में।
फ्लाइट में वॉशरूम का फ्लश
जहाज में नॉर्मल वॉटर फ्लश नहीं, वैक्यूम सिस्टम होता है। फ्लश दबाते ही तेज हवा (वैक्यूम) सब कुछ 2 सेकंड में खींच लेती है। सिर्फ 1-2 लीटर पानी लगता है।
वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम
फ्लाइट में वेस्ट टैंक जहाज के पीछे के हिस्से में बने दो बड़े टैंक में जाता है। एक बोइंग 777 में 300-400 लीटर तक की क्षमता होती है। यात्रा के दौरान वेस्ट टैंक में भरा होता है।
वेस्ट टैंक कहां है?
वेस्ट टैंक में नीला केमिकल (Skykem) डाला जाता है। यह बदबू मारता है, बैक्टीरिया खत्म करता है और वेस्ट को लिक्विड फॉर्म में रखता है। इसलिए कभी जाम नहीं होता है।
केमिकल का इस्तेमाल
नहीं, जहाज के टॉयलेट का वेस्ट टैंक में जमा होता है, उसे जमीन पर गिराया नहीं जाता है। ऐसा करना बैन है।
क्या आसमान में गिरता है?
जहाज लैंड करे तो 'Honey Truck' या 'Lavatory Truck' आता है। एक मोटी पाइप टैंक से जोड़ी जाती है और सारा वेस्ट 10 मिनट में खाली कर दिया जाता है।
लैंडिंग के बाद होता है खाली
एयरपोर्ट का सारा वेस्ट स्पेशल सीवर लाइन से ट्रीटमेंट प्लांट जाता है। फिर पानी रिसाइकल होता है, सॉलिड को जलाया या खाद बनाया जाता है।
वेस्ट का अंतिम ठिकाना
कभी-कभी पुराने जहाज में लीकेज से नीला पानी जमकर 'ब्लू आइस' बनता था, जो गिरता था। आज के जहाज में डबल सेफ्टी होने से लीकेज नामुमकिन है।
अगर टैंक लीक हो जाए?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली-न्यूयॉर्क फ्लाइट में करीब 800-1000 लीटर वेस्ट बनता है। करीब 300 यात्री 15-16 घंटे में इतना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं कि टैंक भर जाता है।
एक फ्लाइट में कितना वेस्ट
क्रू और पायलट भी यही टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। फ्लाइट में वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम इतना सेफ है कि 40,000 फीट पर भी कोई दिक्कत नहीं है।
पायलट भी यही यूज करते हैं
जब वेंटिलेटर नहीं था, तो मरीजों का इलाज कैसे होता था?
Click Here