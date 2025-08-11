By Mohit
August 11, 2025
ODI शतक के मामले में रूट कहां टिकते हैं?
इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जो रूट टेस्ट शतकों के मामले में फिलहाल चौथे स्थान पर हैं। रूट ने टेस्ट में अबतक 158 मैच में कुल 39 शतक जड़े हैं।
चौथे स्थान पर हैं
टेस्ट शतकों के मामले में जो रूट रिकी पोंटिंग (41 शतक), जैक कैलिस (45 शतक) और सचिन तेंदुलकर (51 शतक) से पीछे हैं।
इनसे पीछे
जो रूट टेस्ट में तो अपनी छाप छोड़ चुके हैं मगर वनडे इंटरनेशनल में वे शतकों के मामले में कहां टिकते हैं?
कहां टिकते हैं?
वनडे में जो रूट शतकों के मामले में 19 प्लेयर्स से पीछे हैं यानी वे 20वें स्थान पर हैं। वे अबतक 180 वनडे मैच में कुल 18 शतक जड़ चुके हैं।
20वें स्थान पर हैं
हालांकि जो रूट इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने वाले प्लेयर हैं।
इंग्लैंड के नंबर वन
वनडे में शतकों के मामले जो रूट के बाद इंग्लैंड के दिग्गज प्लेयर ईयॉन मॉर्गन हैं जिन्होंने 225 वनडे मैच में कुल 13 शतक जड़े।
मॉर्गन
आपको बता दें कि भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली वनडे में शतकों के मामले में नंबर वन पोजिशन पर हैं।
कोहली नंबर वन
कोहली अबतक 302 वनडे मैच में कुल 51 शतक जड़ चुके हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी उनसे पीछे हैं।
सचिन को किया है पीछे
सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में 463 मैच खेले जिनमें 49 शतक जड़े।
तेंदुलकर के इतने
रनों की बात करें तो जो रूट अबतक 7126 रन बना चुके हैं तो वहीं कोहली 14181 रन बना चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में सबसे ज्यादा 18426 रन हैं।
रूट, कोहली और सचिन के रन
