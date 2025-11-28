By Navaneet Rathaur
रात में टिमटिमाने वाले तारे दिन में कहां चले जाते हैं?
रात में आकाश तारों से भरा रहता है, लेकिन सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि ये तारे सुबह में कहां चले जाते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण।
आकाश में तारे
सबसे बड़ा सच, तारे दिन में भी ठीक वहीं रहते हैं जहां रात में थे। वे ना छिपते हैं, ना भागते हैं। बस हमें दिखाई नहीं देते हैं।
तारे कहीं नहीं जाते
दिन में सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि उसकी चकाचौंध में तारों की हल्की रोशनी पूरी तरह दब जाती है। जैसे बल्ब जलाओ, तो मोमबत्ती दिखना बंद हो जाती है।
सूरज है असली विलेन
ज्यादातर तारे सूरज से भी लाखों गुना बड़े और चमकीले हैं, लेकिन वे इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी हमें बहुत कमजोर पहुंचती है।
तारे भी सूरज जैसे हैं
निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटॉरी भी 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। उसकी रोशनी हमें 4 साल ¼ साल बाद पहुंचती है। इतनी दूरी पर दिन में उसे देख पाना नामुमकिन है।
दूरी का कमाल
दिन में सूरज की रोशनी वायुमंडल से टकराकर बिखरती है। नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, इसलिए पूरा आसमान नीला दिखता है और तारे ओझल हो जाते हैं।
आसमान नीला क्यों?
सूरज की रोशनी के कारण बहुत ऊंची पहाड़ी पर या रेगिस्तान में भी दिन में तारे नहीं दिखते हैं। सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण में तारे नजर आते हैं।
बादल रहित दिन में भी नहीं दिखते
अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से दिन में भी तारे देखते हैं। क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है और सूरज की रोशनी भी बिखरती नहीं है।
अंतरिक्ष से दिखते हैं
रात में सूरज की रोशनी नहीं होती, इसलिए तारों की हल्की-हल्की रोशनी भी हमें साफ दिखाई देती है और टिमटिमाने लगती है।
रात में ही क्यों चमकते हैं
तारे दिन में भी चमकते हैं, बस सूरज की तेज रोशनी में हम उन्हें देख नहीं पाते हैं।
निष्कर्ष
