अखिलेश यादव ने कहां से पढ़ाई की हुई है?

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

अखिलेश यादव शादीशुदा हैं और तीन बच्चों के पिता भी हैं। अखिलेश की वाइफ का नाम डिंपल है जो कि मैनपुरी से सांसद हैं।

अखिलेश का एक बेटा (अर्जुन यादव) और दो बेटियां (अदिति यादव और टीना यादव) हैं। अदिति बच्चों में सबसे बड़ी हैं।

आज हम आपको समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो कितने पढ़े-लिखे हैं और कहां से पढ़े हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

1 जुलाई साल 1973 को इटावा जिले के सैफई में जन्मे अखिलेश ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा इटावा के सेंट मैरी स्कूल से हासिल की।

इटावा से फिर राजस्थान के ढोलपुर मिलिट्री स्कूल में आगे की पढ़ाई पूरी कर ली थी।

अखिलेश यादव की पढ़ाई-लिखाई में काफी रुचि थी। उन्होंने ढोलपुर मिलिट्री स्कूल के बारे में कहा था कि उन्हें यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला था।

हायर एजुकेशन के लिए अखिलेश ने ऑस्ट्रेलिया का रुख किया। यहां से पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री ली।

अखिलेश खुद का बिजनेस करना चाहते थे मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने आखिरकार राजनीति को चुना।

मार्च 2012 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। उन्होंने 11 मार्च 2017 तक कुर्सी संभाली थी।

