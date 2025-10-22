By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 22, 2025
रावण ने कहां बनाई थी स्वर्ग की सीढ़ियां?
धार्मिक मान्यताओं कहा जाता है कि रावण ने स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियां बनाने की कोशिश की थी, जिसे स्वर्ग की सीढ़ी कही जाती है।
स्वर्ग जाने की सीढ़ी
मान्यता के मुताबिक रावण ने स्वर्ग की सीढ़ी बनाने के लिए कुल चार सीढ़ियां बनाई थीं। लेकिन रावण को पांच बनानी थी।
4 सीढ़ियां बनाई थी
जब रावण पांचवीं सीढ़ी बना रहा था, तब उसे नींद आ गई और पांचवीं सीढ़ी नहीं बन पाई और इसके चलते रावण अमर नहीं हो पाया। चलिए जानते हैं कि कहां बनाई गयी हैं।
कहां बनाई थी
रावण द्वारा बनाई गई स्वर्ग की चार सीढ़ियां जिन्हें पौड़ी भी कहा जाता है, आज भारत के अलग-अलग हिस्सों में पूजनीय तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध और मौजूद हैं।
पौड़ी
पहली सीढ़ी उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है जिसे आज हम हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं।
पहली सीढ़ी
धार्मिक मान्यता है कि रावण ने इसी स्थान पर स्वर्ग तक जाने वाली पहली सीढ़ी का निर्माण किया था। आज यह गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख घाट है।
गंगा तट पर स्थित
स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पौड़ीवाला नामक प्राचीन शिव मंदिर के पास बनाई गई थी। यह शिव मंदिर आज भी भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है।
दूसरी सीढ़ी
स्वर्ग तक जाने वाली तीसरी सीढ़ी का रास्ता हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित चूड़ेश्वर महादेव मंदिर से होकर जाता है।
तीसरी सीढ़ी
चौथी पौड़ी यानी सीढ़ी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित किन्नौर कैलाश पर्वत पर बनाई गई थी। यह भगवान शिव का एक पवित्र निवास स्थान माना जाता है।
चौथी पौड़ी
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
