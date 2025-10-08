By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 08, 2025
भारत की पहली Metro ट्रेन कहां से हुई थी शुरू?
आज भारत के कई शहरों में मेट्रो ट्रेन का संचालन होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम और कम समय में पहुंच जाते हैं।
मेट्रो का संचालन
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर से और कब चली थी? चलिए आज हम आपको इस बारे में बताते हैं।
भारत की पहली मेट्रो
भारत में पहली बार 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो ट्रेन चली थी।
1984 में
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से भारत का पहला मेट्रो ट्रेन चली थी।
कोलकाता
इस ऐतिहासिक शुरुआत ने देश के शहरी परिवहन में एक नए युग का आगाज कर दिया।
नए युग की शुरुआत
कोलकाता में मेट्रो की अवधारणा 1920 के दशक की मानी जाती है। हालांकि, इसका निर्माण कार्य 1970 के दशक में शुरू हुआ।
मेट्रो की अवधारणा
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 29 दिसंबर 1972 को इसका शिलान्यास किया।
शिलान्यास
कहा जाता है कि उस समय लॉजिस्टिक्स की कमी के कारण इसके निर्माण में काफी रुकावटें आईं और काम भी स्लो रह। लेकिन फिर भी इसे पूरा किया गया।
रुकावटें
1984 में मेट्रो एस्पलेनेड से भवानीपुर (अब नेताजी भवन) तक शुरू कर दी गई।
कहां से कहां तक
शुरुआती नेटवर्क बहुत छोटा था, सिर्फ 3.4 किलोमीटर, जिसमें पांच स्टेशन की सुविधाएं थीं।
मेट्रो नेटवर्क
