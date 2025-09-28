By Mohit
PUBLISHED Sep 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
चुकंदर की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है?
चुकंदर सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। ये ब्लड
प्रेशर
को
कंट्रोल
करता है तो पाचन को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके और भी कई फायदे हैं।
काफी फायदेमंद
आज हम आपको चुकंदर की
खेती
सबसे
ज्यादा
कहां
होती
है इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
चुकंदर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश रूस है।
रूस में भरमार
इंटरनेशनल
शुगर
ऑर्गनाइजेशन
और
एफएओ
2024 के अनुमान के मुताबिक रूस में चुकंदर की पैदावार सबसे ज्यादा है।
अनुमान के मुताबिक
पैदावार ज्यादा है तो लिहाजा रूस के लोग चुकंदर को रोजमर्रा के खान-पान में इस्तेमाल करते हैं।
भरपूर इस्तेमाल
रूस में चुकंदर किचन का एक नियमित
आइटम
है। चुकंदर का जूस तो सभी पीते हैं।
नियमित
आइटम
मगर रूस में चुकंदर का आचार भी बनाया जाता है जो कि हर घर का हिस्सा है।
आचार भी बनाते हैं
रूस में लोग चुकंदर का
सूप
भी पीते हैं तो वहीं चुकंदर की मिठाई भी बनाते हैं।
सूप और मिठाई
आपको बता दें कि चुकंदर की भी कई
वैरायटी
हैं। भारत में ही इसकी 5 से ज्यादा
वैरायटी
मौजूद हैं।
कई
वैरायटी
चुकंदर की खेती के लिए सामान्य मौसम और
बलुई
दोमट
मिट्टी की जरूरत होती है। गर्मी और बारिश के मौसम में चुकंदर की खेती करना सही नहीं माना जाता।
मौसम और मिट्टी
IAS
अधिकारी नेहा
ब्याडवाल
से मिलिए
Click Here