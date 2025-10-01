By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 01, 2025

विराट कोहली और रोहित शर्मा अब कब खेलेंगे?

रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैदान पर देखे अरसा हो गया है।

मैदान पर नहीं दिखी रोको की जोड़ी

दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए थे।

चैंपियंस ट्रॉफी में आए थे नजर

इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि विराट और रोहित इंग्लैंड दौरे के लिए भी जाएंगे।

इग्लैंड दौरे में जाने की उम्मीद

हालांकि, इंग्लैंड दौरे से पहले ही इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया।

टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास

2024 टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन खिलाड़ियों ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर दिया था।

टी-20 से 2024 में लिया था रिटायरमेंट

ऐसे में यह बात स्पष्ट है कि ये दोनों खिलाड़ी अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे।

सिर्फ वनडे खेलते आएंगे नजर 

भारत अपनी आगामी वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। संभावना है कि इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर नजर आएं।

ऑस्ट्रेलिया से है भारत की सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा।

19 अक्टूबर को पहला वनडे

दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड में और तीसरा वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा।

23 और 25 अक्टूबर को दूसरा और तीसरा

