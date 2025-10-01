By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 01, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
विराट कोहली और रोहित शर्मा अब कब खेलेंगे?
रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैदान पर देखे अरसा हो गया है।
मैदान पर नहीं दिखी रोको की जोड़ी
Pic Credit: Social Media
दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए थे।
चैंपियंस ट्रॉफी में आए थे नजर
Pic Credit: Social Media
इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि विराट और रोहित इंग्लैंड दौरे के लिए भी जाएंगे।
इग्लैंड दौरे में जाने की उम्मीद
Pic Credit: Social Media
हालांकि, इंग्लैंड दौरे से पहले ही इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया।
टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास
Pic Credit: Social Media
2024 टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन खिलाड़ियों ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर दिया था।
टी-20 से 2024 में लिया था रिटायरमेंट
Pic Credit: Social Media
ऐसे में यह बात स्पष्ट है कि ये दोनों खिलाड़ी अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे।
सिर्फ वनडे खेलते आएंगे नजर
Pic Credit: Social Media
भारत अपनी आगामी वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। संभावना है कि इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर नजर आएं।
ऑस्ट्रेलिया से है भारत की सीरीज
Pic Credit: Social Media
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा।
19 अक्टूबर को पहला वनडे
Pic Credit: Social Media
दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड में और तीसरा वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा।
23 और 25 अक्टूबर को दूसरा और तीसरा
Pic Credit: Social Media
एशिया कप में सूर्यकुमार यादव के 1 मैच की फीस कितनी थी?
Click Here