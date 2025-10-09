कार्तिक माह में कब स्नान करना होगा शुभ?

By Dheeraj Pal
हिंदू धर्म में कार्तिक माह काफी महत्व होता है। इस साल यानी 2025 में यह माह 7 अक्टूबर, मंगलवार से आरंभ हो हुआ है।
इस माह में कार्तिक स्नान का विधान है, जिसे मोक्ष देने वाला माना गया है।
यह दिव्य स्नान पूरे माह यानी कि 5 नवंबर, बुधवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होगा।
शास्त्रों के अनुसार, इस पूरे महीने में सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी, तालाब या घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना शुभ माना गया है।
मान्यता है कि इस समय स्वयं भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं इसलिए यह स्नान आरोग्य, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति भी प्रदान करता है।
कार्तिक स्नान का शुभ मुहूर्त पूरे महीने सूर्योदय से पहले का है यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय।
पंचांग के अनुसार, इस पूरे माह में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 30 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 30 मिनट तक के बीच ही रहेगा।
कार्तिक स्नान की विधि सरल है जिसे पूरे महीने रोजाना कर सकते हैं। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी या जलाशय में जाकर स्नान करें।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा करने वाले पर अक्षय पुण्य बरसता है, जिससे जीवन में कभी धन और सुख-समृद्धि की कमी नहीं होती।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
