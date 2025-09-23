By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 24, 2025

भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय कब बना था?

भारत में हजारों की संख्या में यूनिवर्सिटी है। इनमें से कुछ सेंट्रल है, तो कई स्टेट, डीम्ड या प्राइवेट है।

हजारों यूनिवर्सिटी

लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी कई साल पुराने हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि भारत का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सी थी और यह कब बना था?

सबसे पुराना यूनिवर्सिटी

भारत की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है।

तक्षशिला विश्वविद्यालय

माना जाता है विश्वविद्यालय छठवीं से सातवीं ईसा पूर्व में तैयार हुआ था। इसके बाद से यहां भारत समेत एशियाभर से विद्वान पढ़ने के लिए आने लगे।

कब बना था

मौजूदा समय की बात करें, तो ये पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है और इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यानी यह अब पाकिस्तान में स्थित है।

मौजूदा समय

तक्षशिला विश्व विद्यालयसिंधू नदी के किनारे बनाया गया था। जहां धाार्मिक और सेकुलर विषयों की पढ़ाई होती थी।

पढ़ाई

वहीं, भारत का आधुनिक सबसे पुराना और पहला विश्वविद्यालय सिनेट ऑफ सेरमपॉर कॉलेज है।

पहला आधुनिक विश्वविद्यालय

सिनेट ऑफ सेरमपॉर कॉलेज की स्थापना साल 1818 में की गई थी।

स्थापना

वहीं,सिनेट ऑफ सेरमपॉर कॉलेज को 1829 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला।

दर्जा

