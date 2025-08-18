By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 17, 2025
दुनिया का सबसे पहला मेट्रो कब और कहां से शुरू हुआ था?
मेट्रो ने शहरी परिवहन को आसान बनाया। दुनिया का पहला मेट्रो 19वीं सदी में शुरू हुआ, जिसने लाखों लोगों की यात्रा को बदला। आइए जानें, यह कहां और कब शुरू हुआ।
मेट्रो का ऐतिहासिक महत्व
दुनिया का पहला मेट्रो स्टेशन लंदन, इंग्लैंड में शुरू हुआ। 10 जनवरी 1863 को मेट्रोपॉलिटन रेलवे ने परिवहन की शुरुआत की। यह इतिहास में मील का पत्थर था।
पहला मेट्रो स्टेशन
मेट्रोपॉलिटन रेलवे, जिसे 'ट्यूब' कहा जाता है, दुनिया का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो था। यह पैडिंगटन से फेरिंगडन स्ट्रीट तक चला, जो 6 किमी लंबा था।
मेट्रोपॉलिटन रेलवे
पहला मेट्रो भाप इंजन से संचालित था। बाद में इसे इलेक्ट्रिक रेल में बदला गया। यह तकनीकी नवाचार ने शहरी परिवहन को तेज और सुगम बनाया।
भाप से शुरूआत
लंदन मेट्रो का निर्माण कट-एंड-कवर पद्धति से हुआ। सड़कों के नीचे खाइयां खोदी गईं, पटरियां बिछाईं और ढक दिया गया। यह इंजीनियरिंग का क्रांतिकारी कदम था।
कट-एंड-कवर तकनीक
पहली लाइन अब सर्कल, डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन लाइनों का हिस्सा है। आज लंदन अंडरग्राउंड 408 किमी लंबा है और लाखों लोग रोज़ाना यात्रा करते हैं।
लंदन अंडरग्राउंड का विस्तार
लंदन मेट्रो रोजाना 48 लाख यात्रियों को सेवा देता है। यह ऐतिहासिक मेट्रो आज भी आधुनिक परिवहन का हिस्सा है, जो विश्वसनीय और तेज यात्रा प्रदान करता है।
लाखों यात्रियों की सेवा
भारत में पहला मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुआ। 3.4 किमी लंबी यह लाइन देश में शहरी परिवहन की शुरुआत थी।
भारत में पहला मेट्रो
लंदन मेट्रो ने न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे शहरों में मेट्रो प्रणाली को प्रेरित किया। आज मेट्रो शहरी जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो तेज और सुविधाजनक परिवहन देता है।
मेट्रो का वैश्विक प्रभाव
लंदन के पहले मेट्रो ने परिवहन का भविष्य बदला। आज भारत में 1013 किमी मेट्रो नेटवर्क है। तकनीक और विस्तार से मेट्रो और स्मार्ट बन रहा है।
मेट्रो का भविष्य
