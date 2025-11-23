By Mohit
PUBLISHED Nov 23, 2025
जब बाल-बाल बची थी ट्रेविस की जान
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रेविस हेड की वाइफ जेसिका बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
जेसिका अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
पेशे से मॉडल और बिजनेसवुमन जेसिका सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
साल 2022 में जब वे जेसिका संग मालदीव ट्रिप से वापस लौट रहे थे तो बाल बाल बच गए थे।
दरअसल कपल प्लेन में सवार था लेकिन टेक ऑफ के बाद हवा में ही कुछ समस्या आ गई थी।
ऐसे में उड़ान के आधे घंटे बाद ही प्लेन की एक द्वीप पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी।
उस वक्त जेसिका 6 महीने की प्रेग्नेंट थीं। जेसिका ने खुद ये दर्दनाक स्टोरी शेयर की थी।
जेसिका ने ये भी बताया था कि उनका घर मात्र 45 मिनट की दूरी पर ही था मगर लैंडिग के दौरान दूसरे प्रयास में हमारा प्लेन फिसलकर मैदान पर चला गया था।
उस पूरी घटना के दौरान फ्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों को करीब 45 मिनट बंद रखा गया था और सभी काफी डर गए थे।
जेसिका ने भी बताया था कि उन्हें रेस्क्यू के बाद एक रूम में रखा गया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सभी यात्री सुरक्षित थे।
