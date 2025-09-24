By Deepali Srivastava
दिल्ली के अक्षरधाम कब घूमने जाएं, कैसे मिलती है एंट्री
दिल्ली में भव्य व खूबसूरत अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है। इसे देखने के लिए लोग दूर से आते हैं।
अक्षरधाम मंदिर
अक्षरधाम मंदिर का नक्काशी और सुंदरता देखते ही बनती है। ये काफी सुंदर स्टाइल में बना है।
सुंदरता का प्रतीक
साल 2000 में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 6 नवंबर 2005 में ये बनकर तैयार हुआ।
कब बना
ये मंदिर 10 हजार साल पुरानी भरतीय संस्कृति, वास्तुकला और आध्यात्मिकता को दर्शाता है।
क्या है खास
इस मंदिर में मुख्य रूप से भगवान स्वामीनारायण की प्रतीमा विराजमान है। लोग इनकी यहां पूजा करते हैं।
कौन से भगवान
कब खुलता है
मंदिर सुबह 9.30 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। लेकिन प्रवेश सिर्फ शाम 6 बजे तक दिया जाता है।
लंबी लाइन
मंदिर में 10 बजे से लोगों का प्रवेश शुरू होता है। दर्शन के लिए लोग यहां लंबी लाइन लगाते हैं।
खासियत
मंदिर में फाउंटेन शो, एग्जीबिशन का मजा भी ले सकते हैं। फाउंटेन शो शाम 7 बजे होता है। बच्चों के लिए ये फ्री है।
बंद कब रहता है
आप अक्षरधाम मंदिर सोमवार को छोड़कर किसी भी दिन जा सकते हैं। मंडे को मंदिर सफाई के लिए बंद रहता है।
कैसे जाएं
अक्षरधाम मंदिर जाने के लिए मेट्रो का साधन सबसे अच्छा है। बाकि आप कैब से भी जा सकते हैं।
