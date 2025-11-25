By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 25, 2025
Faith
हवन के दौरान कब स्वाहा और कब स्वधा बोला जाता है?
स्वाहा और स्वधा सिर्फ शब्द नहीं, दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। इन दोनों शब्दों गलत उच्चारण से आपका अर्पण कहीं नहीं पहुंचता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
स्वाहा और स्वधा
स्वाहा अग्निदेव की पत्नी हैं। जब आप घी-समिधा डालकर देवताओं को कुछ अर्पित करते हैं, तो 'स्वाहा' बोलते ही अग्नि की लपटें उसे ऊपर देवलोक तक ले जाती हैं।
स्वाहा – अग्नि की पत्नी
स्वधा पितरों की दिव्य शक्ति हैं। श्राद्ध में जल-तिल चढ़ाते समय 'स्वधा' बोलने से वह अर्पण सीधे पितृलोक पहुंचता है और पूर्वजों को शांति मिलती है।
स्वधा – पितरों की शक्ति
'स्वाहा' बोलते ही अग्नि में डाली सामग्री सूक्ष्म रूप में बदलकर ऊपर उठती है। यही कारण है कि हर वैदिक यज्ञ का हर मंत्र 'स्वाहा' से पूरा होता है।
स्वाहा का मतलब
'स्वधा' बोलते ही अर्पण का भाव पितृलोक की ओर मुड़ता है। पितर उस आहुति को ग्रहण करते हैं और बदले में आशीर्वाद और पितृदोष से मुक्ति देते हैं।
स्वधा का रहस्य
पहले देवताओं को 'ॐ गणेशाय स्वाहा, ॐ विष्णवे स्वाहा' से आहुति दें। हवन पूरा होने पर अंत में पितरों को 'ॐ पितृभ्य: स्वधा' कहकर तर्पण करें।
हवन का सही तरीका
देव पूजा में स्वधा बोल दिया, तो देवता रुष्ट हो जाते हैं। पितृ कार्य में स्वाहा बोल दिया, तो पितर भूखे रह जाते हैं और पितृदोष बढ़ जाता है।
गलती का भयंकर परिणाम
ऊपर के देवता हैं तो 'स्वाहा' – आकाश की ओर। नीचे पितर हैं तो 'स्वधा' – पृथ्वी की ओर। बस यही अंतर हमेशा याद रखिए।
आसानी से याद रखें
देवताओं के लिए: ॐ अग्नये स्वाहा, ॐ सोमाय स्वाहा। पितरों के लिए: ॐ पितृभ्य: स्वधा, ॐ नंदामुखीभ्य: स्वधा। इन्हें आज ही सेव कर लीजिए।
सही मंत्र उदाहरण
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
