By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 22, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

 परिवार से कब मोह त्याग देना चाहिए? जानें प्रेमानंद महाराज का जवाब

मथुरा-वृंदावन वाले संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। साथ ही उनसे लोग अपने सवाल पूछते हैं।

प्रेमानंद महाराज

एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि किसी भी इंसान को परिवार से कब मोह त्याग देना चाहिए? चलिए इसका जवाब जानते हैं।

सवाल

इसका जवाब देते हुए महाराज जी कहते हैं कि जब ज्ञान हो जाए। मोह छोड़ना कोई खेल-खिलवाड़ नहीं है।

खेल-खिलवाड़ नहीं

महाराज जी कहते हैं कि बाबा जी बन जाने पर भी मोह नहीं छूट पाता है। स्मृति रहती है और सावधान न रहें, तो मोह जनित कार्य करने लगते हैं।

मोह नहीं छूटता

महाराज जी कहते हैं कि अगर मोह छूट गया, तो सब बात बन गई। मोह अंधकार के कारण ही, तो सारा खेल हो रहा है।

सब बात बन गई

प्रेम

वो कहते हैं कि प्रेम भगवान से होता है। हम अपनी मां में भगवान को देखें। पिता में भगवान को देखें, भाई में भगवान को देखें।

अज्ञान जनित

उन्होंने कहा कि अगर सब में हम भगवान को देखकर कार्य करें, तो मोह से ज्यादा बलवान प्रेम होता है। मोह तो अज्ञान जनित होता है।

तत्सुख भावना

महाराज जी कहते हैं कि प्रेम में तत्सुख भावना होती है। 

उदाहरण

जैसे, माता-पिता की सेवा कर रहे हैं, फिर कोई रिश्तेदार आएं और माता-पिता उनसे हमारी निंदा कर दी, तो सेवा में हमारी रुचि खत्म हो जाएगी।

वो आगे कहते हैं कि यदि आप भगवान मानकर सेवा कर रहे हैं, तो निंदा भी करेंगे तो तुम मुस्कुरा दोगे और आप सेवा में रत्न रहोगे।

सेवा में रत्न

सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे

 Click Here