गृह प्रवेश कब करना चाहिए और कब नहीं
हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त पर जरूर विचार किया जाता है।
मांगलिक कार्य
शुभ संयोग और खास मुहूर्त में किए गए काम जैसे विवाह, मुंडन, पूजा-पाठ, मुंडन सगाई आदि सफल होते हैं।
कार्य
साथ ही शुभ संयोग और खास मुहूर्त में गृह प्रवेश करा लंबे समय तक शुभ परिणाम देते हैं।
गृह प्रवेश
गृह प्रवेश सूर्य के उत्तरायन में करना शुभ होता है। चलिए जानते हैं कि गृह प्रवेश कब करना चाहिए और कब नहीं।
कब करें और कब नहीं
माह की बात करें, तो गृह प्रवेश वैशाख, ज्येष्ठा, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन मास में करना शुभ होता है।
माह
नक्षत्र
तीनों उत्तरा- उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती शतभिषा, पुष्य, स्वाति और धनिष्ठा नक्षत्र गृह प्रवेश में शुभ फलदायी होते हैं।
शुभ दिन
शुभ दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गृह प्रवेश के लिए अत्यंत शुभ होते हैं।
कब न करें
चैत्र, आषाढ़, भाद्रप्रद, अश्विनी, पौष मास में गृह प्रवेश नहीं करते हैं।
राहु काल
सबसे जरूरी, राहुकाल के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
