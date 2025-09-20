जब पहली बार सामिया से मिला था पाक बॉलर

हसन

अली ने एक इंटरव्यू में

सामिया

संग पहली मुलाकात का जिक्र किया था। इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि साामिया को पहली बार देखने के बाद उनका

रिएक्शन

कैसा था।