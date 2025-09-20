By Mohit
PUBLISHED Sep 20, 2025
Cricket
जब पहली बार सामिया से मिला था पाक बॉलर
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज
हसन
अली
अक्सर
खेल के अलावा
पर्सनल
लाइफ
के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल
लाइफ
Source: Insta
हसन
अली की
वाइफ
का नाम
सामिया
है।
सामिया
भारतीय हैं और दोनों ने
लव
मैरिज
की है।
सामिया
भारतीय
Source: Insta
हसन
अली ने एक इंटरव्यू में
सामिया
संग पहली मुलाकात का जिक्र किया था। इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि साामिया को पहली बार देखने के बाद उनका
रिएक्शन
कैसा था।
पहली मुलाकात
Source: Insta
होस्ट
ने क्रिकेटर से पूछा था कि पहली बार जब आप
सामिया
से मिले थे तो कैसा महसूस हुआ था
?
ये था सवाल
Source: Insta
सवाल के जवाब में
हसन
ने कहा था कि
'
एकदम
नॉर्मल
, मगर इसके बाद जब हमने बातें करना शुरू किया तो
फीलिंग
आना शुरू
हुई
।
'
जवाब था ये
Source: Insta
क्रिकेटर ने आगे कहा
था कि
'
धीरे-धीरे मुझे पता चला कि
सामिया
मेरे लिए ही बनी
है
।
'
धीरे-धीरे
Source: Insta
हसन
के मुताबिक उन्हें
सामिया
से पहली नजर वाला प्यार नहीं हुआ था क्योंकि दोनों ही समझदार
हैं
।
पहली नजर वाला प्यार
Source: Insta
हसन
ने इंटरव्यू में कहा था कि '
जब तक आप किसी इंसान को जानते नहीं हैं और समझते नहीं हो तबतक आपको इतने बड़े फैसले नहीं लेने
चाहिए
।
'
बड़े फैसले
Source: Insta
आपको बता दें कि
सामिया
का परिवार हरियाणा के
नूंह
में रहता है।
सामिया
ने
फरीदाबाद
से पढ़ाई की हुई है।
फरीदाबाद
से पढ़ाई
Source: Insta
सामिया
और
हसन
अली ने साल 2019 में शादी कर ली थी। इस
कपल
के दो बच्चे भी हैं।
दो बच्चे भी हैं
Source: Insta
