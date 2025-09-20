By Mohit
जब पहली बार सामिया से मिला था पाक बॉलर

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली अक्सर खेल के अलावा पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

हसन अली की वाइफ का नाम सामिया है। सामिया भारतीय हैं और दोनों ने लव मैरिज की है।

हसन अली ने एक इंटरव्यू में सामिया संग पहली मुलाकात का जिक्र किया था। इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि साामिया को पहली बार देखने के बाद उनका रिएक्शन कैसा था।

होस्ट ने क्रिकेटर से पूछा था कि पहली बार जब आप सामिया से मिले थे तो कैसा महसूस हुआ था?

सवाल के जवाब में हसन ने कहा था कि 'एकदम नॉर्मल, मगर इसके बाद जब हमने बातें करना शुरू किया तो फीलिंग आना शुरू हुई'

क्रिकेटर ने आगे कहा था कि 'धीरे-धीरे मुझे पता चला कि सामिया मेरे लिए ही बनी है'

हसन के मुताबिक उन्हें सामिया से पहली नजर वाला प्यार नहीं हुआ था क्योंकि दोनों ही समझदार हैं

हसन ने इंटरव्यू में कहा था कि 'जब तक आप किसी इंसान को जानते नहीं हैं और समझते नहीं हो तबतक आपको इतने बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए'

आपको बता दें कि सामिया का परिवार हरियाणा के नूंह में रहता है। सामिया ने फरीदाबाद से पढ़ाई की हुई है।

सामिया और हसन अली ने साल 2019 में शादी कर ली थी। इस कपल के दो बच्चे भी हैं।

