By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कब, जानें क्या करें और क्या नहीं
ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का खास महत्व होता है। साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन लगेगा।
पूर्णिमा के दिन
यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 की रात को लगेगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह भारत के साथ एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में भी देखा जाएगा।
कब लगेगा
यह रात 9:57 बजे शुरू होकर 8 सितंबर की सुबह 1:26 बजे तक चलेगी। यानी यह ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट तक प्रभावी रहेगा।
टाइमिंग
यह पूरा चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह दिखाई देगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल पूरे रूप से मान्य रहने वाला है।
सूतक काल मान्य
सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान धार्मिक कामों पर रोक लग जाएगी।
धार्मिक कामों में रोक
ग्रहण के समय मंत्र जाप किया जा सकता है, पर पूजा-पाठ नहीं किए जा सकते हैं। भोजन बनाना और खाना नहीं चाहिए।
मंत्र का जाप
मान्यतानुसार, चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिरों के पट नहीं खुलने चाहिए। कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, नामकरण नहीं होना चाहिए।
कपाट नहीं खुलते
मान्यतानुसार, ग्रहण काल में भगवान का नाम जपना, मंत्र जाप, हनुमान चालीसा या श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करने से लाभ होता है।
क्या करें
कई लोग इस समय उपवास भी रखते हैं। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा ध्यान रहने की सलाह दी जाती है।
सलाह
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
इस तारीख को है गणेश चतुर्थी, घर पर ऐसे करें बप्पा की पूजा
Click Here