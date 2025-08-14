By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
भारत का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को, अमेरिका का कब?
भारत का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
भारत का स्वतंत्रता दिवस
इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं।
प्रधानमंत्री फहराते हैं तिरंगा
15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1947 में इसी दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था।
1947 में मिली थी आजादी
आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत ही नहीं अमेरिका भी एक समय तक अंग्रेजों का गुलाम था।
अमेरिका भी था अंग्रेजों का गुलाम
अमेरिका वासियों को अंग्रेजों से आजादी कब मिली और अमेरिका में हर साल किस तारीख को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
कब मिली थी उन्हें आजादी?
अमेरिका अंग्रेजों की वर्षों की गुलामी के बाद 4 जुलाई, 1776 को आजाद हुआ था।
इस दिन हुआ था आजाद
यह दिन उनके लिए ऐतिहासिक था। तभी से 4 जुलाई की तारीख अमेरिका वासियों के लिए महत्वपूर्ण है।
अमेरिका वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन
अमेरिका में हर साल स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है।
4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस
आम तौर पर अमेरिकी इस दिन को अमेरिका के बर्थडे के रूप में मनाते हैं। इस दिन अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन के शासन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी।
स्वतंत्रता की हुई थी घोषणा
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू?
Click Here