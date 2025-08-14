By Vimlesh Kumar Bhurtiya
भारत का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को, अमेरिका का कब?

भारत का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।

इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं।

15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1947 में इसी दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था।

आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत ही नहीं अमेरिका भी एक समय तक अंग्रेजों का गुलाम था।

अमेरिका वासियों को अंग्रेजों से आजादी कब मिली और अमेरिका में हर साल किस तारीख को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

अमेरिका अंग्रेजों की वर्षों की गुलामी के बाद 4 जुलाई, 1776 को  आजाद हुआ था।

यह दिन उनके लिए ऐतिहासिक था। तभी से 4 जुलाई की तारीख अमेरिका वासियों के लिए महत्वपूर्ण है।

अमेरिका में हर साल स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है।

आम तौर पर अमेरिकी इस दिन को अमेरिका के बर्थडे के रूप में मनाते हैं। इस दिन अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन के शासन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 

