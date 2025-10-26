By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 26, 2025
इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा तेजी से कब काम करता है?
इंसान को जिंदगी भर एक चीज की जरूरत होती है, वो है तेज दिमाग। दिमाग के सक्रिय रहने पर कोई भी काम हम आसानी से निपटा लेते हैं। आइए जानें हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तेज कब होता है?
इंसान का दिमाग
क्रोनोबायोलॉजी के अनुसार, सुबह 9 से 11 बजे के बीच दिमाग सबसे तेज चलता है। इस समय कोर्टिसोल हार्मोन पीक पर होता है, अलर्टनेस बढ़ती है।
सुबह 9-11 बजे
पूरी नींद (7-8 घंटे) लेने के बाद दिमाग रिफ्रेश होता है। सुबह 9-11 बजे का पीक तभी काम करता है, जब रात में अच्छी नींद लिया हो।
7-8 घंटे की नींद जरूरी
जागने के 30 मिनट बाद दिमाग धीरे-धीरे एक्टिव होता है। कॉफी, पानी पीने से अलर्टनेस बढ़ती है, लेकिन पीक 9-11 बजे ही आता है।
सुबह जागने के बाद
दिन की रोशनी से सेरोटोनिन बढ़ता है, मूड अच्छा होता है। सुबह 9-11 बजे सूरज की रोशनी में काम करने से फोकस 30 फीसदी बढ़ता है।
दिन की रोशनी
व्यायाम के 30 मिनट बाद दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ता है, फोकस तेज होता है। लेकिन पीक अभी भी सुबह 9-11 बजे ही रहता है।
एक्सरसाइज के बाद
विज्ञान के एक्सपर्ट के मुताबिक, दोपहर 2 से 4 बजे के बीच दिमाग सबसे सुस्त रहता है। नींद की लहर बढ़ती है। इस समय क्रिएटिव काम ना करें।
गलत समय
रात 10 बजे बाद मेलाटोनिन बढ़ता है, दिमाग नींद के लिए तैयार होता है। रात में काम करने से प्रोडक्टिविटी 60 फीसदी कम हो जाती है।
रात 10 बजे बाद
सुबह 6 बजे उठें, 7 बजे एक्सरसाइज, 8 बजे नाश्ता, 9-11 बजे महत्वपूर्ण काम। इससे प्रोडक्टिविटी 200 फीसदी बढ़ती है।
सही रूटीन बनाएं
विज्ञान साबित करता है, पूरी नींद, सुबह की रोशनी और 9-11 बजे के बीच दिमाग सबसे तेज चलता है।
सबसे तेज दिमाग
