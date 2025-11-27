By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 27, 2025
केंचुली कब उतारते हैं सांप?
सांपों ने हमेशा इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। इनकी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। ये जहरीले और खतरनाक होते है।
रहस्यों भरी दुनिया
सांपों का एक रहस्य खूब प्रचलित है केंचुली उतारना। चलिए जानते हैं कि सांप केंचुल कब और कैसे उतारते हैं।
केंचुली कब उतारते हैं सांप
लगभग हर सांप अपने पूरे जीवनकाल में चार से पांच बार केंचुली बदलता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है।
कितनी बार उतारते हैं सांप
सांपों के केंचुली बदलने की प्रक्रिया को मोल्टिंग कहा जाता है।
प्रक्रिया
एक सांप केंचुली तब बदलता है, जब उसके शरीर में बदलाव हो रहा होता है, जब सांप का शरीर बढ़ता है तो वह केंचुली उतारता है।
बदलाव
बैक्टीरिया
सांप के केंचुली उतारने के बाद उसे नई त्वचा मिलती है, साथ ही उसके शरीर पर जमे बैक्टीरिया भी हट जाते हैं।
फुर्तीला
इससे सांप काफी फुर्तीला महसूस करता है। कहा जाता है कि इसीलिए सांप केंचुली उतारने के बाद काफी खतरनाक हो जाते हैं।
प्रक्रिया
सांप केंचुली हमेशा झाड़ियों या फिर किसी जगह छिपकर ही उतारते हैं। क्योंकि केंचुली उतारने की प्रक्रिया कई घंटों से लेकर कई दिनों तक चलती है।
दर्द होता है
सांप जब केंचुली उतार रहे होते हैं, तो उन्हें काफी दर्द होता है। इसके साथ ही आंखें सफेद और धुंधली हो जाती है, जिससे उनको दिखना कम हो जाता है।
इसलिए सांप छिप जाते हैं, जिससे वे किसी अन्य जानवर का शिकार न हो जाएं। कहा जाता है कि सांप केंचुली उतारते वक्त सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं।
बचते हैं सांप
