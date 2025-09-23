By Mohit
कब हुई थी मोदी-शाह की पहली बार मुलाकात?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की
और आपसी तालमेल काफी अच्छा है। दोनों काफी साल से एक दूसरे के साथ हैं।
अमित शाह ने एक
चैनल से बातचीत में नरेंद्र मोदी संग पहली मुलाकात के बारे में खुलकर बात की है।
शाह के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक बैठक के दौरान हुई थी।
शाह ने बताया कि 80 के दशक के शुरुआत के दौरान मोदी जी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ संवाद की तैयारी के सिलसिले में उनके क्षेत्र में आए थे।
गृह मंत्री ने बताया कि मोदी जी तब संघ के कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करने आए थे।
शाह ने कहा,
'
80 दशक की शुरुआत में
नरेंद्र
मोदी
संघ
का
काम
करते
थे।
और
तब
अहमदाबाद
में
संघ
के
एक
वरिष्ठ
पदाधिकारी
का
युवाओं
से
बातचीत
का
एक
कार्यक्रम
था
।
'
संघ
का
काम
उन्होंने आगे बताया
'
उसकी
तैयारी
करने
के
लिए
नरेंद्र
मोदी
वहां
आए
थे
,
जहां
मैं
रहता
था।
वहां
बहुत
कम
युवा
थे
।
'
शाह ने आगे कहा
'
तब
उन्होंने (नरेंद्र मोदी)
बहुत कम समय में संघ के सिद्धांत और देश को बदलने की दिशा समझाई
थी
।
'
आपको बता दें कि अमित शाह 22
अक्टूबर
1964 को मुंबई में जन्मे थे। वे 22 साल की उम्र में बीजेपी में शामिल हो गए थे।
शाह ने 35 साल की उम्र में मंत्री तो 50 साल की उम्र में बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाल लिया था।
