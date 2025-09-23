By Mohit
PUBLISHED Sep 23, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

कब हुई थी मोदी-शाह की पहली बार मुलाकात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बॉन्डिंग और आपसी तालमेल काफी अच्छा है। दोनों काफी साल से एक दूसरे के साथ हैं।

काफी अच्छा

Photo: AmitShah/Insta

अमित शाह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में नरेंद्र मोदी संग पहली मुलाकात के बारे में खुलकर बात की है।

खुलकर बात

Photo: AmitShah/Insta

शाह के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक बैठक के दौरान हुई थी।

पहली मुलाकात

Photo: AmitShah/Insta

शाह ने बताया कि 80 के दशक के शुरुआत के दौरान मोदी जी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ संवाद की तैयारी के सिलसिले में उनके क्षेत्र में आए थे।

80 का दशक

Photo: AmitShah/Insta

गृह मंत्री ने बताया कि मोदी जी तब संघ के कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करने आए थे।

संघ का कार्यक्रम 

Photo: AmitShah/Insta

शाह ने कहा, '80 दशक की शुरुआत में नरेंद्र मोदी संघ का काम करते थे। और तब अहमदाबाद में संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का युवाओं से बातचीत का एक कार्यक्रम था'

संघ का काम

Photo: AmitShah/Insta

उन्होंने आगे बताया 'उसकी तैयारी करने के लिए नरेंद्र मोदी वहां आए थे, जहां मैं रहता था। वहां बहुत कम युवा थे'

तैयारी के सिलसिले में ही

Photo: AmitShah/Insta

शाह ने आगे कहा 'तब उन्होंने (नरेंद्र मोदी) बहुत कम समय में संघ के सिद्धांत और देश को बदलने की दिशा समझाई थी'

कम समय में ही

Photo: NarendraModi/Insta

आपको बता दें कि अमित शाह 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में जन्मे थे। वे 22 साल की उम्र में बीजेपी में शामिल हो गए थे।

शाह का करियर

Photo: AmitShah/Website

शाह ने 35 साल की उम्र में मंत्री तो 50 साल की उम्र में बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाल लिया था।

बीजेपी अध्यक्ष

Photo: AmitShah/Website

