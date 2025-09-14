By Navaneet Rathaur
कब और किसे करना चाहिए त्रिपिंडी श्राद्ध? जानिए इसका महत्व

त्रिपिंडी श्राद्ध एक विशेष हिंदू अनुष्ठान है, जो पितरों को मोक्ष दिलाता है। आइए जानें इसका महत्व, समय और विधि।

त्रिपिंडी श्राद्ध

त्रिपिंडी श्राद्ध तीन पीढ़ियों (पिता, दादा, परदादा) के पितरों को तृप्त करता है। यह पितृ दोष और अकाल मृत्यु के प्रभाव को कम करता है।

त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है?

गरुड़ पुराण के अनुसार, यह श्राद्ध पितरों की अतृप्त आत्माओं को शांति देता है। इससे परिवार में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

त्रिपिंडी श्राद्ध का महत्व

त्रिपिंडी श्राद्ध पितृ पक्ष में विशेषकर सर्वपितृ अमावस्या पर करें। अमावस्या, एकादशी या ग्रहण भी त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए सही समय होता है।

कब करें त्रिपिंडी श्राद्ध?

जिनके परिवार में अकाल मृत्यु, संतान बाधा, वैवाहिक कलह या आर्थिक हानि हो, उन्हें त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए।

पितृ दोष से प्रभावित लोग

पंडित जी की देखरेख में तीन पिंड बनाएं। तिल, जल, चावल और पुष्प से तर्पण करें। पितरों के नाम मंत्र जाप करें।

त्रिपिंडी श्राद्ध की विधि

गया (बिहार) में त्रिपिंडी श्राद्ध सबसे प्रभावी माना जाता है। विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी पर यह विशेष फल देता है।

गया जी का महत्व

'ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह पितरों को शांति और मोक्ष देता है।

मंत्र जाप का महत्व

त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद काले तिल, काला कपड़ा और भोजन दान करें। कौए को भोजन और पीपल पूजा भी करें।

दान और अन्य उपाय

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

