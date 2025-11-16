By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 30, 2025
Faith
हाथ में कब और किस रंग का कलावा पहनना चाहिए?
हिंदू धर्म में कलावा का बेहद महत्व होता है। इसको हाथ में रक्षा सूत्र के तौर पर पहना जाता है।
कलावा
मान्यता है कि कलावा हमें बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। हाथ में काले और लाल धागे के अलावा अन्य रंग के धागे भी ऊर्जा की रक्षा करते हैं।
फायदे
कलावे अलग-अलग रंग के होते हैं। हर रंग के कलावा का अलग-अलग महत्व होता है। इन्हें धारण करने के नियम भी अलग-अलग हैं।
अलग-अलग रंग
मान्यता है कि गलत रंग या गलत तरीके से कलावा पहनने से आपकी ऊर्जा असंतुलन हो सकती है। चलिए जानते हैं कि कब और किस रंग का कलावा पहनना चाहिए।
कब पहनें
लाल धागा कलावा पहनने से जीवन में दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है।हाथ में लाल कलावा पहनने के लिए मंगलवार, नवरात्रि और हनुमान जयंती का दिन सर्वोत्तम हैं।
लाल कलावा
काला धागा
हाथ में काला धागा नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे बांधने के लिए शनिवार का दिन शुभ है।
पीला धागा
पीला धागा बृहस्पति को मजबूत करता है इसे धारण करने से ज्ञान, बुद्धि और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती है।
नियम
पुरुषों को दाहिनी कलाई में और महिलाओं को बाईं कलाई में धागा पहनना चाहिए। हर 21 दिन बाद पुराने धागे को बदलकर कलाई पर नया धागा बांधें।
अन्य नियम
किसी के साथ अपना धागा न साझा करें और न ही किसी और का धागा अपनी कलाई में पहनें। जब भी हाथ में धागा बांधे तो नहाने के बाद साफ कलाई पर बांधें।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
