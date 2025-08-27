By Dheeraj Pal
लालबागचा राजा का दर्शन कब और कैसे करें? जानें टाइमिंग
गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर सभी की निगाहें मुंबई के सबसे लोकप्रिय और श्रद्धेय गणपति 'लालबागचा राजा' पर रहती है।
लालबागचा राजा
इस बार लालबागचा राजा का रूप अत्यंत मनमोहक और दिव्य नजर आ रहा है। 24 अगस्त को इसकी पहली झलक दिखाई गई।
पहली झलक
बप्पा के हाथ में चक्र, सिर पर आकर्षक मुकुट और बैंगनी रंग की धोती ने इस साल की प्रतिमा को खास बना दिया है।
कैसी है प्रतिमा
लालबागचा राजा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जाती है। चलिए जानते हैं कि लालबागचा राजा का दर्शन कब और कैसे करें?
कब और करें दर्शन
दरअसल, लालबागचा राजा, गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान, महाराष्ट्र के मुंबई स्थित लालबाग में स्थापित सार्वजनिक गणेश प्रतिमा है।
कहां है स्थित
लालबाग में स्थापित गणेश प्रतिमा के दर्शन के कई प्रकार है। जैसे- जनरल दर्शन, चरण स्पर्श दर्शन, मुख दर्शन और ऑनलाइन लाइव दर्शन।
दर्शन के प्रकार
जनरल दर्शन सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक होता है। चरण स्पर्श दर्शन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक होता है, जबकि मुख दर्शन सुबह 6 से रात 11 बजे तक होता है।
टाइमिंग
जो लोग वहां नहीं आ सकते, उनके लिए 24x7 लाइव दर्शन का विकल्प भी उपलब्ध है, ताकि हर कोई भगवान गणेश की दिव्य उपस्थिति से जुड़ सके।
लाइव दर्शन
जनरल दर्शन के लिए 50 रुपये का टिकट, VIP दर्शन के लिए 200 रुपये और स्पेशल दर्शन करने के लिए 500 रुपये का टिकट लगता है।
टिकट
लालबागचा राजा पंडाल तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मुंबई का चिंचपोकली स्टेशन है, जो सेंट्रल लाइन पर पड़ता है।
कैसे पहुंचे
