पंचक में कौन से कार्य करने चाहिए?
ज्योतिष में पंचक काल के दौरान शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है। मान्यता है कि 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्रों का भोग चंद्रमा करता है।
पंचक
चंद्रमा के धनिष्ठा के तृतीय चरण से रेवती तक पहुंचने पर पंचक होते हैं।
क्या होता है पंचक
पंचक में पांच नक्षत्र, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती हैं। अक्टूबर में पंचक दो बार लगेगा।
पांच नक्षत्र
पहला 3 अक्टूबर 2025 से लेकर 08 अक्टूबर 2025 तक और उसके बाद 31 अक्टूबर 2025 से लेकर 04 नवंबर 2025 तक पंचक लगेगा।
तारीख
पंचक में बहुत से कार्य वर्जित माने जाते हैं। लेकिन यदि कार्य जरूरी हो, तो क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं।
क्या करें
पंचक के दौरान यदि घर में लकड़ी लाना बेहद जरूरी हो तो इसके दोष से बचने के लिए शिवालय में आटे का पंचमुखी दीया जलाना चाहिए।
क्या करें
अगर पंचक में दक्षिण दिशा में जाना जरूरी हो तो व्यक्ति को हनुमान जी को पांच तरह का भोग लगाकर यात्रा पर निकलना चाहिए।
हनुमान जी को भोग
पंचक में अगर छत ढलवाना पड़ जाए तो व्यक्ति को काम करने वालों को मिठाई खिलाकर इसके दोष से बचना चाहिए।
छत ढलवाना
सबसे खास बात अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए, तो आटे के पुतले बनाकर विशेष पूजा करनी चाहिए।
आटे के पुतले की पूजा
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
