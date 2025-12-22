By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 22, 2025
टी-20 टीम से बाहर होने के बाद अब क्या करेंगे शुभमन गिल?
भारतीय टीम के वनडे और टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल को आगामी 2026 टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं दी गई।
शुभमन गिल टी-20 से बाहर
शुभमन गिल को टीम से बाहर का रास्ता दिखाते हुए उनकी जगह ईशान किशन को चुना गया।
ईशान किशन को मिली जगह
सवाल यह है कि टी-20 टीम से बाहर होने के बाद अब शुभमन गिल क्या करेंगे। इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं।
अब क्या करेंगे गिल?
टी-20 टीम से बाहर होने वाले शुभमन गिल अब विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएंगे।
विजय हजारे ट्रॉफी में आएंगे नजर
शुभमन गिल पंजाब की तरफ से विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएंगे।
पंजाब की टीम का हिस्सा
पंजाब ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें शुभमन गिल का नाम भी है।
शुभमन गिल का नाम
पंजाब की टीम इस प्रकार है- शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंह, उदय सहारन, नमन धीर, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), सनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, जशनप्रीत सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, कृष भगत, गौरव चौधरी, सुखदीप बाजवा।
पंजाब की टीम
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में पंजाब की टीम को ग्रुप C में रखा गया है। इस ग्रुप में महाराष्ट्र, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और सिक्किम भी शामिल हैं।
ग्रुप-सी में है पंजाब
बता दें पंजाब की टीम अपना पहला मैच 24 दिसंबर को महाराष्ट्र के साथ खेलेगी। इस मैच में आपको शुभमन गिल खेलते हुए दिख सकते हैं।
पहला मुकाबला 24 दिसंबर को
