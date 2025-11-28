By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
सर्दियों में रोजाना 1 गिलास दूध पीने से क्या होगा?
दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे पूरक आहार कहा गया है। सर्दियों में दूध का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है।
दूध
आइए सर्दियों में रोजाना 1 गिलास दूध का सेवन करने से सेहत को क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं।
सर्दियों में रोजाना दूध पीने के फायदे
सर्दियों में रोजाना दूध का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
इम्यूनिटी बूस्ट करे
दूध में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में लाभकारी है।
हड्डियों को मजबूती प्रदान करे
त्वचा को ग्लोइंग बनाने के लिए भी रोजाना दूध का सेवन किया जा सकता है।
त्वचा को ग्लोइंग बनाए
रोजाना दूध पीने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ऐसा इसमें मौजूद पोटेशियम के कारण होता है।
बीपी कंट्रोल करे
दूध में मौजूद प्रोबायोटिक्स गट हेल्थ के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। पाचन को दुरुस्त करने के लिए सर्दियों में रोजाना दूध का सेवन करना लाभकारी है।
पाचन दुरुस्त करे
दूध का रोजाना सेवन करने से शरीर में ताकत बनी रहती है।
शरीर को ताकत प्रदान करे
हार्ट को हेल्दी रखने में भी दूध लाभकारी है। इसमें मौजूद पोटेशियम कोलेस्ट्रोल को नियंत्रित रखता है। साथ ही हृदय के लिए भी लाभकारी है।
हार्ट को हेल्दी रखे
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञों से उचित सलाह लें।
नोट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक किसने लगाया है?
Click Here