By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
शाहजहां का असली नाम क्या था, 99 प्रतिशत लोगों को नहीं पता होगा
आपने इतिहास की किताबों या सोशल मीडिया आदि के माध्यम से यह पढ़ा होगा कि शाहजहां ने भारत की कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया था।
शाहजहां के निर्माण कार्य
शाहजहां ने दिल्ली में एक तरफ लाल किला तो आगरा में ताजमहल बनवाया था। उसने आगरा में भी लाल किले की तर्ज पर आगरे के किले का निर्माण किया था।
लाल किला, ताजमहल आदि
शाहजहां बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। उसका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था।
शाहजहां का जन्म
प्रतीकात्मक तस्वीर
शाहजहां का पूरा और वास्तविक नाम "मिर्जा साहबउद्दीन बेग मुहम्मन खान खुर्रम" था।
ये था पूरा और असली नाम
प्रतीकात्मक तस्वीर
शाहजहां मुलग बादशाह जहांगीर का सबसे छोटा बेटा था।
जहांगीर का सबसे छोटा बेटा
प्रतीकात्मक तस्वीर
सिंहासन पाने के लिए शाहजहां ने साल 1622 ईस्वी में विद्रोह कर दिया पर असफल रहा।
1622 में किया विद्रोह
प्रतीकात्मक तस्वीर
साल 1627 ईस्वी में जहांगीर के निधन के बाद अपने ससुर आसफ खां की मदद से शाहजहां ने सिंहासन संभाला।
1627 में संभाला सिंहासन
प्रतीकात्मक तस्वीर
शाहजहां का राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 ई. को आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन, मुहम्मद साहिब किरन-ए-सानी की उपाधि संग किया गया।
राज्याभिषेक
प्रतीकात्मक तस्वीर
शाहजहां का निधन 22 जनवरी 1666 को आगरा में हुआ।
शाहजहां का निधन
प्रतीकात्मक तस्वीर
भारत को सबसे ज्यादा ODI मैच हराने वाले कप्तान कौन हैं?
Click Here