एशिया कप में
सूर्यकुमार
यादव के 1 मैच की फीस कितनी थी?
एशिया कप समाप्त होने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिल को छू लेने वाला फैसला लिया है।
एशिया कप के बाद सूर्या का फैसला
उन्होंने एशिया कप में खेले गए अपने सभी मैचों की फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों को देने का फैसला किया है।
सभी मैचों की फीस सेना को
सूर्यकुमार यादव के इस फैसले के बाद अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर सूर्या को एक मैच के कितने रुपये मिलते हैं।
एक मैच के कितने रुपये
ऐसे में आइए आज हम आपको सूर्या भाऊ के एक मैच की फीस कितनी है और उन्होंने भारतीय सेना को कितने लाख रुपये डोनेट किए हैं, इसके बारे में बताते हैं।
जानिए
बता दें कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की तरफ से टीम इंडिया के खिलाड़ियों को एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए 3 लाख रुपये की मैच फीस मिलती है।
एक टी-20 मुकाबले के 3 लाख
टेस्ट क्रिकेट के लिए यह रकम 15 लाख रुपये और वनडे इंटरनेशनल के लिए 6 लाख रुपये प्रति मैच है।
वनडे और टेस्ट के इतने
स्पष्ट है कि बीसीसीआई के नियमों के तहत सूर्यकुमार यादव को प्रति मैच 3 लाख रुपये मिले होंगे।
सूर्या को मिलते हैं इतने
सूर्या ने इस पूरे टूर्नामेंट में कुल 7 मैच खेले हैं। ऐसे में उन्होंने भारतीय सेना को 21 लाख रुपये सहायता राशि के रूप में प्रदान किए हैं।
21 लाख रुपये
कप्तान सूर्या ने फाइनल मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इसे लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए।
नहीं होनी चाहिए कोई कंट्रोवर्सी
