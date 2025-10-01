By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 01, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

एशिया कप में सूर्यकुमार यादव के 1 मैच की फीस कितनी थी?

एशिया कप समाप्त होने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिल को छू लेने वाला फैसला लिया है।

एशिया कप के बाद सूर्या का फैसला

Pic Credit: Social Media

उन्होंने एशिया कप में खेले गए अपने सभी मैचों की फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों को देने का फैसला किया है।

सभी मैचों की फीस सेना को

Pic Credit: Social Media

सूर्यकुमार यादव के इस फैसले के बाद अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर सूर्या को एक मैच के कितने रुपये मिलते हैं।

एक मैच के कितने रुपये

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आइए आज हम आपको सूर्या भाऊ के एक मैच की फीस कितनी है और उन्होंने भारतीय सेना को कितने लाख रुपये डोनेट किए हैं, इसके बारे में बताते हैं।

जानिए

Pic Credit: Social Media

बता दें कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की तरफ से टीम इंडिया के खिलाड़ियों को एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए 3 लाख रुपये की मैच फीस मिलती है।

एक टी-20 मुकाबले के 3 लाख

Pic Credit: Social Media

टेस्ट क्रिकेट के लिए यह रकम 15 लाख रुपये और वनडे इंटरनेशनल के लिए 6 लाख रुपये प्रति मैच है।

वनडे और टेस्ट के इतने

Pic Credit: Social Media

स्पष्ट है कि बीसीसीआई के नियमों के तहत सूर्यकुमार यादव को प्रति मैच 3 लाख रुपये मिले होंगे।

सूर्या को मिलते हैं इतने

Pic Credit: Social Media

सूर्या ने इस पूरे टूर्नामेंट में कुल 7 मैच खेले हैं। ऐसे में उन्होंने भारतीय सेना को 21 लाख रुपये सहायता राशि के रूप में प्रदान किए हैं।

21 लाख रुपये

Pic Credit: Social Media

कप्तान सूर्या ने फाइनल मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इसे लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए।

नहीं होनी चाहिए कोई कंट्रोवर्सी

Pic Credit: Social Media

दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज

 Click Here