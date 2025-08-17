By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
पहली डेट पर लड़की से क्या बात करनी चाहिए
पहली डेट पर जाने से पहले लड़के अक्सर काफी नर्वस होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या बात करेंगे।
पहली डेट
साथ ही लड़कों के मन में ये भी चलता है कि कही किसी बात से लड़की को बुरा न लगा जाये।
बुरा न लगे
अगर आप भी पहली डेट पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो कुछ टिप्स हम आपको बता सकते हैं। जो लड़की को इम्प्रेस कर देगी।
क्या बात करें
सबसे पहली बात तो लड़की को कंफर्टेबल फील कराएं। उसे फ्रेंडली और कूल माहौल दें। इससे वह शरमाएगी नहीं और आप भी नर्वस नहीं होंगे।
फ्रेंडली रहें
फैमिली रिलेशन
आप लड़की से उसके परिवार, रिश्तेदार, कजिन के बारे में बात कर सकते हैं। जिससे वह अपनी बॉन्डिंग के बारे में बताएं।
दोस्त
लड़कियों के दोस्त भी खूब होते हैं, तो आप उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। कौन कितना खास है।
गोल्स क्या है
पहली डेट पर आप लड़की के फ्यूचर प्लान या गोल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये सब बातें लड़कियों को करना पसंद होता है।
पसंद-नापसंद
आप लड़की से उसकी अपनी राय, पसंद, नापसंद के बारे में भी बात कर सकते हैं। ऐसे में आप एक दूसरे को सही से जान सकेंगे।
बढ़ा-चढ़ाकर बात न करें
आप जब भी अपनी बात करें, तो फैक्ट्स ही बताएं। ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बात न करें। इससे लड़कियां इम्प्रेस होती हैं।
ग्रूमिंग का ख्याल
पहली डेट पर लेट बिल्कुल न पहुंचें और अच्छे ड्रेसअप के साथ जाएं। हाइजीन से लेकर आपका बिहेवियर तक डेट पर असर डाल सकता है।
