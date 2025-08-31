By Navaneet Rathaur
मौसम वैज्ञानिक बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी होगी?
मौसम वैज्ञानिक बनकर आप मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। लेकिन इस रोमांचक करियर के लिए क्या पढ़ाई जरूरी है? आइए जानें।
मौसम वैज्ञानिक का करियर
मौसम वैज्ञानिक बनने के लिए 12वीं कक्षा में विज्ञान स्ट्रीम (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स) चुनें। अच्छे अंकों के साथ पास होना जरूरी है।
12वीं तक की पढ़ाई
मौसम विज्ञान (Meteorology), भौतिकी, गणित या पर्यावरण विज्ञान में बीएससी (B.Sc.) या बीटेक (B.Tech) करें। यह आधार बनाता है।
स्नातक डिग्री
मौसम विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान (Atmospheric Science) या जलवायु विज्ञान में एमएससी (M.Sc.) या एमटेक (M.Tech) करें। यह विशेषज्ञता देता है।
विशेषज्ञता के लिए मास्टर्स डिग्री
शोध या उच्च पदों के लिए मौसम विज्ञान या जलवायु विज्ञान में पीएचडी करें। यह आपको विशेषज्ञ बनाता है।
पीएचडी (वैकल्पिक)
डेटा विश्लेषण, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग (पायथन, आर), और गणितीय मॉडलिंग सीखें। मौसम उपकरणों का ज्ञान भी जरूरी है।
जरूरी स्किल्स
भारत में IIT दिल्ली, IISc बैंगलोर, पुणे विश्वविद्यालय और IMD (Indian Meteorological Department) प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
प्रमुख संस्थान
मौसम विभाग, पर्यावरण संगठनों या रिसर्च लैब में इंटर्नशिप करें। यह व्यावहारिक अनुभव और नौकरी के अवसर देता है।
प्रैक्टिकल अनुभव
मौसम विभाग, निजी मौसम एजेंसियां, विमानन, कृषि और पर्यावरण क्षेत्र में नौकरियां उपलब्ध हैं।
करियर के अवसर
विज्ञान, मेहनत और विशेषज्ञता के साथ मौसम वैज्ञानिक बनें। यह करियर प्रकृति के रहस्यों को खोलने का मौका देता है।
सपनों को उड़ान दें
